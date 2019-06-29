İstanbul'da 80 yıldır değişmeyen mahalle... Köy hayatı yaşıyorlar

Tarih, kültür ve deniz deyince İstanbul'da akla gelen ilk ilçelerden biri Üsküdar. İlçenin denize açılan kapısı konumundaki Kuleli Emek Mahallesi ise kültürü ve özgün yapısıyla 80 yıldır dimdik ayakta duruyor. Bu mahalleyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise herkesin birbirini tanıması ve her evin bahçesinde tarım yapılması.

