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  3. 29 Haziran 2019 14:24

İstanbul'da 80 yıldır değişmeyen mahalle... Köy hayatı yaşıyorlar

İstanbul'un denizi ve tarihiyle ünlü ilçesi Üsküdar'da bulunan Kuleli Emek Mahallesi, betonlaşma ve yüksek binalara meydan okuyor.

İstanbul'da 80 yıldır değişmeyen mahalle... Köy hayatı yaşıyorlar

Tek katlı ve bahçeli evlerden oluşan mahallede vatandaşlar, yerli tohum kullanarak organik tarım yapıyor. Dededen gelen 80 yıllık geleneği sürdüren mahalleli, elde ettikleri ürünleri ise kurdukları dernek çatısı altında satıyor.

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İstanbul'da 80 yıldır değişmeyen mahalle... Köy hayatı yaşıyorlar

Tarih, kültür ve deniz deyince İstanbul'da akla gelen ilk ilçelerden biri Üsküdar. İlçenin denize açılan kapısı konumundaki Kuleli Emek Mahallesi ise kültürü ve özgün yapısıyla 80 yıldır dimdik ayakta duruyor. Bu mahalleyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik ise herkesin birbirini tanıması ve her evin bahçesinde tarım yapılması.

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İstanbul'da 80 yıldır değişmeyen mahalle... Köy hayatı yaşıyorlar

Dededen kalma tek katlı bahçeli evleri ve doğasını korumak adına 2 yıl önce Kuleli Emek Mahallesi Derneği'ni kuran mahalleli, yıllardır geleneksel yöntemlerle yaptıkları tarımı dernek sayesinde daha bilinçli yapmaya başladı.

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İstanbul'da 80 yıldır değişmeyen mahalle... Köy hayatı yaşıyorlar

Yerli tohum kullanılarak tarım yapılan evlerin bahçelerinde ürünlerin verimliği iki katına çıktı. 69 yıldır orada yaşayan Mehmet Yılmaz, “ 'Ataşehir'de gökdelenlerden bir daire vereyim bu mahalledeki evinizi satın' deseler vermem. Ben burada çok mutluyum diyerek mahalleye olan bağlılığını anlattı.

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