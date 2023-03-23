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  4. İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar

İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar

İstanbul'da Almanya'dan gelen bir iş insanını kaçırmak isterken yanlış kişiyi kaçıran şehir eşkıyaları durumu fark edince özür dileyip marketten çıkan iş insanını kaçırdı.

İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar - Resim: 1

Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Z.O., geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Z.O. İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu.

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İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar - Resim: 2

Z.O.'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar - Resim: 3

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine ekipler Z.O.'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Z.O.'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Polis, Z.O.'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.

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İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar - Resim: 4

Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi.

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