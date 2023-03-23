İstanbul'da acemi eşkıya dehşeti! Önce yanlış sonra doğru kişiyi kaçırdılar
İstanbul'da Almanya'dan gelen bir iş insanını kaçırmak isterken yanlış kişiyi kaçıran şehir eşkıyaları durumu fark edince özür dileyip marketten çıkan iş insanını kaçırdı.
Almanya'da yaşayan ve Taksim'de bir restoran ortağı olduğu öğrenilen iş insanı Z.O., geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. Z.O. İstanbul'a geldikten sonra en son Eyüpsultan Kemerburgaz'da görüldükten sonra ortadan kayboldu.
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Z.O.'a ulaşamayan arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi.
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DHA'nın haberine göre ihbar üzerine ekipler Z.O.'un bulunabileceği yerlerde güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler inceledikleri görüntülerde Z.O.'un Kemerburgaz'da bulunan bir markette alışveriş yaptıktan sonra kaçırıldığını tespit etti. Polis, Z.O.'u bulabilmek için çalışmalarını sürdürürken güvenlik kamerasına yansıyan detay dikkat çekti.
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Görüntülerde, bir minibüsle gelen şüpheliler market önünde bir kişinin etrafını sararak kaçırmak istedi.
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