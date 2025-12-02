  1. Anasayfa
  4. İstanbul'da adliye bahçesi boks ringine döndü!

İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşmanın ardından 2 aile arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirlerine giren tarafları, kadınlar ayırmaya çalıştı.

Kaynak: DHA
Olay, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı bahçesinde meydana geldi. Duruşma sonrası 2 aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Adliye bahçesindeki otoparkta devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı kadınlar ayırmaya çalıştı. 

Çevredeki vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı kavga uzun süre devam etti. 

Adliye bahçesindeki kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

