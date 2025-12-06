İstanbul'da adliyenin emanet deposundan çalınan altınların görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi’nin emanet odasından çalınan altınlarla ilgili soruşturmada zabıt kâtibi E. T.’nin çaldığı bazı altınlara ait fotoğraflar ortaya çıktı.
Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet odasından çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı. Altınlar, İstanbul merkezli 19 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen bir operasyon sırasında ele geçirilmiş, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli emanete teslim edilmişti.
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan iddiaya göre, adliyede görevli memur E.T. tarafından 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalındı.
Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.T. hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen emanet memuru K. D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
