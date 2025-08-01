İstanbul'da ağaçlık alanda yangın: TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı
İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA
Yangın saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle TEM bağlantı yolunun kenarında meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.(DHA)
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Yangından çıkan duman nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu kısa süreyle trafiğe kapatıldı.
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Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
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İtfaiyenin müdahalesi sırasında bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.
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