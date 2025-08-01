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İstanbul'da ağaçlık alanda yangın: TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı

İstanbul Silivri'de otluk alanda başlayan yangın ağaçlık alana sıçradı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da ağaçlık alanda yangın: TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı - Resim: 1

Yangın saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle TEM bağlantı yolunun kenarında meydana geldi. Otluk alanda başlayan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bu sırada yangın, rüzgarın etkisi ile büyüyerek ağaçlık alana sıçradı.(DHA)

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İstanbul'da ağaçlık alanda yangın: TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı - Resim: 2

Yangından çıkan duman nedeniyle TEM Otoyolu bağlantı yolu kısa süreyle trafiğe kapatıldı.

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İstanbul'da ağaçlık alanda yangın: TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı - Resim: 3

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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İstanbul'da ağaçlık alanda yangın: TEM bağlantı yolu trafiğe kapandı - Resim: 4

İtfaiyenin müdahalesi sırasında bazı vatandaşların da bahçe hortumlarıyla yangını söndürmeye çalıştığı görüldü.

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