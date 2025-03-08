İstanbul'da ağızlıksız pitbul gezdiren kadına 76 bin TL para cezası

Köpeği ağızlıksız gezdiren Fatma Ü. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan kadına 'hayvanın tehlikeyi yaratabilecek şekilde serbest bırakılması' maddesinden 76 bin 173 lira idari para cezası uygulandı. Fatma Ü.'nün daha önce de aynı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.