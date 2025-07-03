İstanbul'da aile boyu dehşet: Anne ve iki oğlu gözaltına alındı
İstanbul Eyüpsultan'da evde çıkan tartışmada R.K.'yi (54) bıçaklayarak öldürdükleri öne sürülen anne ve iki oğlu gözaltına alındı. Şüphelilerin evdeki kanlı eşyaları dışarı çıkartma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Güzeltepe Mahallesinde 30 Haziran'da saat 21.40 sıralarında meydana gelen olayda 112 Acil servisi arayan bir kişi, evde bir kaza olduğunu babalarının bıçağın üzerine düşerek yaralandığını söyleyerek yardım istedi. Olay yerine giden Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede R.K. (54)'nün sağ diz kısmında 1 adet derin kesi şeklinde yaralandığını ve kan kaybından hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayın şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Evde bulunan anne F.K., oğulları M.K.(32) ve Y.R.K.(22) gözaltına alındı. Şüpheliler evde sürekli tartıştıkları babalarının olay günü bıçakla kendilerine saldırdığını, bu sırada düşerek bıçağın kendi bacağına saplandığını söyledi.
'YERE DÜŞTÜ'
Poliste ifade veren anne F.K. eşinin daha önceden içkili bir halde kendilerini yaraladığını söyleyerek "Eşim mutfakta alkol alıyordu. Aramızda tartışma çıktı. Bir anda bıçak çekerek bize doğru saldırdı. Sizi öldüreceğim diye tehditler savuruyordu. Oğullarım araya girmeye çalışırken yere düştü. Bıçak bacağına saplandı" dedi. Gözaltındaki F.K.'nin oğulları da benzer ifadeler verdikleri öğrenildi.
EŞYALAR ÇÖPE ATILDI
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu. Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynırında yapılan aramada 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye bulundu. Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el kondu. Öte yandan daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi.