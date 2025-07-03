İstanbul'da aile boyu dehşet: Anne ve iki oğlu gözaltına alındı

EŞYALAR ÇÖPE ATILDI

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda polis ifadelerle çelişen bazı güvenlik kamera görüntüleri buldu. Görüntülerde olayın ardından şüphelilerin evdeki bazı eşyaları taşıyarak çöpe attıkları görüldü. Çöp konteynırında yapılan aramada 1 tane kanlı şort, 1 tane kanlı bez, 1 tane kanlı sandalye bulundu. Ayrıca evde yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki adet bıçağa incelenmek üzere el kondu. Öte yandan daire girişinin olaydan sonra temizlendiği tespit edildi.