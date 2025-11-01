İstanbul'da aile faciası: 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini öldürdü
İstanbul Ümraniye'de cinnet getiren F.Y., 9 yaşındaki oğlu ile kardeşi M.Y.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 21.00 sıralarında Atakent Mahallesi Güleryüz Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre sinir hastası olduğu öğrenilen F.Y., henüz bilinmeyen bir nedenle çocuklarıyla tartışmaya başladı.
1 / 8
Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren baba, 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y.’ye bıçakla saldırdı. Büyük oğlu durumu aynı apartmanda yaşayan amcası M.Y.'ye bildirerek yardım istedi. Eve gelen M.Y., olaya müdahale etmek isterken kardeşi F.Y. tarafından bıçaklandı.
2 / 8
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.Y.Y. ile M.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 / 8
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4 / 8