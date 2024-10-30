İstanbul'da aile faciası: Genç kadın babasını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki Ayşe A. annesine saldırmaya çalıştığını iddia ettiği babasını bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, ''Alkollü eve gelmişti elindeki bıçakla annemin üzerine yürüdü, ben araya girdim. Bıçak yere düşünce aldım. Aramızdaki itiş kakış sırasında olay meydana geldi'' dedi.
Ümraniye, Dumlupınar Mahallesi Sevap Sokak'ta 26 Ekim Cumartesi günü saat 19:30 sıralarında meydana gelen olayda bir ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri 60 yaşındaki A.A.'yı bıçaklanarak yaralanmış bir şekilde buldu.
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan A.A. tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren 27 yaşındaki Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Ayşe A. emniyette verdiği ifadesinde; "Sürekli eve alkollü geliyordu. Bana ve anneme şiddet uyguluyordu. Olay günü yine eve alkollü geldi. Annemle kavga ettiler. Elindeki bıçakla onun üzerine yürüyünce ben araya girdim. İtişme sırasında bıçak yere düştü. Ben bıçağı aldım. Benim elimden bıçağı almaya çalışırken bıçak ona saplandı" dediği öğrenildi.
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri işlemleri tamamlanan şüpheli Ayşe A.'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ayşe A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.