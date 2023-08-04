İstanbul'da akıl almaz ''hata'' inanılmaz bir kazaya sebep oldu

Yol ortasındaki direği görünce şaşıran bir başka sürücü Serkan Alaca, "Yol uçak pisti gibi. Gece biri hızlı geçse, ya adam direğin içinden geçer ya da direk adamın içinden geçer"dedi. Bölgede işyeri bulunan bir esnaf ise yolu hiç bilmeyen bir sürücünün direğe çarpabileceğini, burada oturanların yoldaki direğe alıştığını söyledi.