İstanbul'da akılalmaz görüntüler: Evden pijamayla çıkan kadın pompalıyla dehşet saçtı
İstanbul Sultangazi'de 42 yaşındaki bir kadın, bir süre önce ayrıldığı sevgilisinin evine pompalı tüfekle ateş açtı. Kadının pijamayla ve elinde tüfekle evinden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde 14 Mart'ta gece saatlarinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.G. isimli şahsın evine kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
5 el ateş açıp kaçtı
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemede bina cephesinde ve pencerelerde 5 adet pompalı tüfek kartuş izi tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, saldırganın 42 yaşındaki Y.A. olduğunu belirledi. Y.A. evinde operasyonla gözaltına alındı.
Alacak verecek meselesi
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Y.A. ile hedef aldığı C.G.'nin bir süre önce ayrılan eski sevgililer olduğu ortaya çıktı. İkilinin arasında süregelen bir "alacak verecek" tartışması bulunduğu ve saldırının bu nedenle gerçekleştirildiği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Y.A. tutuklandı.
Evinden pijamayla çıktı
Olayın en dikkat çekici detayı ise güvenlik kamerası görüntülerinde ortaya çıktı. Kayıtlarda, Y.A.'nın gece vakti evinden üzerinde pijamalarıyla çıktığı ve elindeki pompalı tüfekle kararlı adımlarla eski sevgilisinin evine gittiği görüldü.