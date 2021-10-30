İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Sadece 20 saniye sürdü

Galeri çalışanı Muhammed Uçar, "Aracımızın 20 saniye bile sürmeden bir motosikletle gelip farlarını üstünden alıp götürdüler. Bu ilk olan da değil. Aynı gün arkadaşımızın galerisinin önünden de aynı marka aracın farlarını çaldılar. Polisin far hırsızlığa karşı bir önlem alması lazım. Bu arabanın iki tane farı piyasada 60 bin lira. Böyle şeylerin olması insanın canını sıkıyor. Yani ilk değil son da olmayacak herhalde." dedi.