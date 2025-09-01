İstanbul'da akılalmaz kaza anı saniye saniye kamerada

Kaza anına tanıklık eden esnaf E.D., olayın hızla gerçekleştiğini belirterek, "Geçen gün dükkanın önünde duruyorduk. Sonra ben içeri geçtim. Araç virajdan hızlı bir şekilde geldi, virajı alamadı ve dükkana çarptı. Tam içeri girdiğim esnada kaza yaşandı. Bir kurye arkadaşımızın bacağı yaralandı, hastaneye götürüldü. Refleksle kurtuldu ama araç çarpsaydı Allah korusun ölebilirdi. Görüntülerde de saniyelerle kurtulduğu görünüyor. Buraya mutlaka önlem alınmalı, ışık veya kasis tarzı bir düzenleme şart. Hala işlem yapılmadı. Çalışırken, müşterilerimiz ya da çocuklar orada olabilirdi, çok daha büyük bir facia yaşanabilirdi" dedi.