İstanbul'da akılalmaz kaza! Asansörlü nakliye kamyonu diş polikliniğine girdi

Büyükçekmece'de asansörlü nakliye kamyonu, 4 katlı binanın giriş katındaki diş polikliniğine girdi. Kazada 2 kişinin yaralanırken, kamyon şoförünün kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
Kaza, Turgut Özal Bulvarı Palmiye Meydanı mevkisinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki asansörlü nakliye kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa girdiği sırada refüjdeki ağaç ve yol tabelalarına çarptı. 

Seyir halindeki bir otomobile de çarpan kamyon, daha sonra 4 katlı binanın girişindeki diş polikliniğine girdi. Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü kadın ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

İş yerinde hasar meydana gelirken, kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

