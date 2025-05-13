İstanbul'da akılalmaz kaza... D-100 otoyolu bir anda beyaza büründü, göz gözü görmedi
İstanbul'da Zeytinburnu D-100 Karayolunda bariyerlere çarpan TIR'ın dorsesinde buluna toz alçılar yola saçıldı. Cevizlibağ istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken yola dökülen toz alçıları temizleme çalışmalarında çıkan toz nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kaynak: DHA
Kaza, D-100 Karayolu Zeytinburnu Metrobüs Durağı mevki Cevizlibağ istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bir TIR şoförü, karayolunda toz alçı yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybetti ve TIR bariyerlere çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile dorsede bulunan toz alçıların bir kısmı yola saçıldı.
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Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye ekiplerinin yola dökülen alçıları temizleme çalışması sırasında oluşa toz nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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