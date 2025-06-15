İstanbul'da akılalmaz kaza: Fren yerine gaza basınca...
İstanbul Kağıtnahe'de fren yerine gaza basan bir sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi. Önce bir motosiklete ardından da bir yayaya çarpan sürücü, 3 araca daha çarptıktan sonra durabildi.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 BCL 078 plakalı otomobille caddede ilerleyen sürücü Mustafa H., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Serdar G. idaresindeki 34 ZJ 0759 plakalı motosiklete ardından da yolda yürüyen Sıla Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, Gültepe istikametine seyir halinde bulunan 34 MHG 167 plakalı araca ve 34 TKG 697 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı S.Y. ve S.G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan aracın sürücüsü F.I. ile diğer iki aracın sürücüleri M.H. ve D. D.’nin alkollü olmadığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelelemeleri ve tutanak tutulmasının ardından sürücü M.H. emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(DHA)