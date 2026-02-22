İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada

İstanbul Kağıthane’de eşine az rastlanır bir kaza meydana geldi! Savaş D., geri manevra yapmak istediği aracından bir anda aşağı düştü. Talihsiz adam ayağa kalkmaya çalışırken, sürücüsüz kalan araç bu kez ileri hamle yaparak sahibini duvarla arasına sıkıştırdı. Kalçası kırılan ve ayakları ezilen sürücünün o dehşet anları kameralara yansıdı.