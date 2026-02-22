İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde hayret verici bir kaza yaşandı. Kendi aracından düşen bir sürücü, saniyeler içinde yine kendi aracının altında kalarak ağır yaralandı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Kağıthane’de eşine az rastlanır bir kaza meydana geldi! Savaş D., geri manevra yapmak istediği aracından bir anda aşağı düştü. Talihsiz adam ayağa kalkmaya çalışırken, sürücüsüz kalan araç bu kez ileri hamle yaparak sahibini duvarla arasına sıkıştırdı. Kalçası kırılan ve ayakları ezilen sürücünün o dehşet anları kameralara yansıdı.
Talatpaşa Mahallesi’nde yaşanan olayda, 48 yaşındaki Savaş D., evinden çıkarak aracına bindi. Geri manevra yapmak isteyen sürücü, muhtemelen kapının açık olması veya ayağının pedala takılması sonucu şoför koltuğundan bir anda yola savruldu.
Asıl dehşet ise Savaş D. düştükten sonra yaşandı. Sürücüsüz kalan otomatik vitesli araç, bir anda ileri doğru hareketlenerek yerde doğrulan sahibinin üzerine geldi. Talihsiz adam, kontrolden çıkan kendi aracının altında kalarak duvarla araç arasına sıkıştı.
Olay anına şahitlik eden esnaf Sedat P., kazayı şu sözlerle anlattı:
"Adam arabadan düştü, araba önce geri gitti, sonra ileri gelip adamı altına aldı. Adam kendi arabasının altında kaldı! Bunu Türk filmine koysak sinema olur. Bir insanın kendi arabasının altında kalması ne demek? Türkiye'de canlı ilk örnektir herhalde."