İstanbul'da akılalmaz kaza: Marmaray üst geçidine çarpan tır devrildi
İstanbul Bakırköy'de Marmaray üst geçidine çarpan tır devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, caddenin bir kısmı trafiğe kapatıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Edinilen bilgilere göre kaza Ataköy Strazburg Caddesi sahil yolu istikametinde yaşandı. Tır sürücüsü, yüksekliğini hesaplayamadığı Marmaray üst geçidine çarptı.
1 / 12
Kazanın etkisiyle tır devrilirken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 / 12
Yaralı tır sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
3 / 12
Kaza nedeniyle caddenin bir kısmı trafiğe kapatılırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
4 / 12