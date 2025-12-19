İstanbul'da akılalmaz kaza: Park etmeye çalışırken ortalığı birbirine kattı
İstanbul Maltepe'de bir sürücü aracını park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca ortalık bir anda karıştı. Akılalmaz kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16.55 sıralarında Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilini park etmeye çalışan sürücü, manevra yaptığı sırada fren yerine gaza bastı.
Bunun üzerine hızlanan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki otomobilde de hasar oluştu. Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
