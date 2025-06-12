İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı
İstanbul Arnavutköy’de seyir halinde olan patates yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Tonlarca patates tarlaya döküldü, yol ise trafiğe kapandı.
Kaynak: İHA
Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti.
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Seyir halinde olan patates yüklü bir tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
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Devrilen tır içerisinde yüklü olan tonlarca patates tarım arazisine ve yola döküldü. Kaza nedeniyle Abdül Ezel Paşa Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı.
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İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın yakıt deposu delinerek yola yakıt aktı.
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