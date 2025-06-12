  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı

İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı

İstanbul Arnavutköy’de seyir halinde olan patates yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Tonlarca patates tarlaya döküldü, yol ise trafiğe kapandı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı - Resim: 1

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. 

1 / 7
İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı - Resim: 2

Seyir halinde olan patates yüklü bir tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 

2 / 7
İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı - Resim: 3

Devrilen tır içerisinde yüklü olan tonlarca patates tarım arazisine ve yola döküldü. Kaza nedeniyle Abdül Ezel Paşa Caddesi trafiğe tamamen kapatıldı. 

3 / 7
İstanbul'da akılalmaz kaza: TIR devrildi, tonlarca ürün yola saçıldı - Resim: 4

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın yakıt deposu delinerek yola yakıt aktı. 

4 / 7