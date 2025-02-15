İstanbul'da alev alev yanan cip trafiği felç etti
Bağcılar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki cip alev alev yandı. Yangın nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA
Yangın, TEM Otoyolu İSTOÇ mevkisinde Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki cip sürücüsü M.Ü. İSTOÇ mevkisine gelince araç arıza ışığı yandı.
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Ü., aracını yol kenarına çeker çekmez dumanlar yükseldi ve aracın ön kısmı alevli yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü ve tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan cipe müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken cip demir yığınına döndü.
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Olay yerine gelen polis ekipleri de otoyolun Edirne istikametinin bir şeridini trafiğe kapattı.
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