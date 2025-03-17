İstanbul'da alt geçitte bir faciadan dönüldü: Beton parçaları araçların üzerinde düştü

Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı.Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.(DHA)