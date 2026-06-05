İstanbul'da ambulans devrildi: Yaralılar var
Kağıthane'de bir ihbara yetişmeye çalışan ambulans ile motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaynak: DHA
İstanbul'da acil durum vakasına hızla müdahale etmek için yola çıkan ambulans ekibi, Kağıthane'de bir motosikletle çarpıştı. Kazanın ardından ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ve motosiklet sürücüsü yaralandı
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor.
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