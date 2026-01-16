İstanbul'da ara tatil başladı, trafik durdu!
İstanbul’da okullarda ara tatilin başlamasıyla akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
İstanbul’da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 18:30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 89’a yükseldi.
Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 2 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ’da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
