İstanbul'da ara tatil başladı, trafik durdu!

İstanbul’da okullarda ara tatilin başlamasıyla akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

Kaynak: İHA
İstanbul’da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 18:30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 89’a yükseldi. 

Hem mesai çıkışı nedeniyle hem de okullarda 2 hafta sürecek ara tatilin başlamasıyla birlikte D-100 Karayolu ve bağlantı yollarında sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Megakentin her iki yakasına giden Merter ve Cevizlibağ’da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

