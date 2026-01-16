İstanbul'da ara tatil başladı, trafik durdu!

İstanbul’da mesai bitimiyle başlayan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, saat 18:30 itibariyle şehrin her iki yakasında da trafik yoğunluğu yüzde 89’a yükseldi.