İstanbul'da Aralık ayında bahar havası ! 20 dereceyi gördü

Bu arada Bebek sahilinde denize giren Ramazan Türkanoğlu, "12 ay boyunca arkadaşlarımla denize giriyoruz. Ortalama beş kilometre yüzüyoruz. Bizde sezon kapatma diye bir şey yok. Küresel nedenlerden dolayı iklim şartları bozulmuş. Havanın böyle güneşli ve güzel olması bizim de işimize geliyor ama yağmurun, karın yağmaması toplum için kötü" dedi.