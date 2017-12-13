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  3. 13 Aralık 2017 15:37

İstanbul'da Aralık ayında bahar havası ! 20 dereceyi gördü

Hava sıcaklığı 19 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

İstanbul'da Aralık ayında bahar havası ! 20 dereceyi gördü

Güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok kişi sahillere, parklara akın etti.

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İstanbul'da Aralık ayında bahar havası ! 20 dereceyi gördü

Sahilde yürüyen, bol bol fotoğraf çektirenler güzel havanın tadını çıkardı.

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İstanbul'da Aralık ayında bahar havası ! 20 dereceyi gördü

Bu arada Bebek sahilinde denize giren Ramazan Türkanoğlu, "12 ay boyunca arkadaşlarımla denize giriyoruz. Ortalama beş kilometre yüzüyoruz. Bizde sezon kapatma diye bir şey yok. Küresel nedenlerden dolayı iklim şartları bozulmuş. Havanın böyle güneşli ve güzel olması bizim de işimize geliyor ama yağmurun, karın yağmaması toplum için kötü" dedi.

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İstanbul'da Aralık ayında bahar havası ! 20 dereceyi gördü

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