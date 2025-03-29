  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı

İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı

İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA
İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı - Resim: 1

İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

1 / 7
İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı - Resim: 2

Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 15 olarak ölçüldü. 

2 / 7
İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı - Resim: 3

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşmadı.

3 / 7
İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı - Resim: 4

Avrupa Yakası'nda ise Sefaköy D-100 Karayolu ve Seyrantepe TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. (DHA)

4 / 7