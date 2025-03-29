İstanbul'da arife günü yollar boş kaldı
İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin ilk günü sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 15 olarak ölçüldü.
Kaynak: DHA
İstanbulluların Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.
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Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 10.00 sıralarında yoğunluk yüzde 15 olarak ölçüldü.
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Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluşmadı.
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Avrupa Yakası'nda ise Sefaköy D-100 Karayolu ve Seyrantepe TEM Otoyolu'nda trafiğin akıcı olduğu görüldü. (DHA)
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