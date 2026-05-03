İstanbul'da asker eğlencesinde cinayet: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul Esenler’de geçtiğimiz hafta düzenlenen asker eğlencesi, maganda kurşunuyla bir faciaya dönüştü! Hızlı araç kullanma tartışması sonrası olay yerine dönüp kurşun yağdıran 17 yaşındaki saldırgan, masum bir canın yitip gitmesine neden oldu.
Kaynak: DHA
İstanbul Esenler'de Tuna Mahallesi’ni yasa boğan olay, 19 Nisan akşamı yaşandı.
Asker ocağına gidecek arkadaşları için bir araya gelen gençlerin sevinci, sokaktan hızla geçen bir sürücünün yarattığı tartışma sonrası büyük bir acıya dönüştü.
İddiaya göre, araçla hız yaparak asker eğlencesi yapan kalabalığın içinden geçen D.G. (17), çevredeki gençlerin uyarısı üzerine önce tartıştı, ardından olay yerinden ayrıldı.
Kısa bir süre sonra yaya olarak geri dönen saldırgan, elindeki silahla kalabalığa rastgele ateş açmaya başladı.
