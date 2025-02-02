İstanbul'da asker eğlencesinde gençler birbirine girdi
İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesinde gençlerin birbirlerine sopa ve yumrukla saldırdığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.
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İddiaya göre, arkadaşlarının asker eğlencesine katılan gençler arasında tartışma çıktı.
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Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırdı.
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Polisin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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