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  4. Asker mi uğurladılar savaş mı çıkardılar belli değil!

İstanbul'da asker eğlencesinde gençler birbirine girdi

İstanbul Esenyurt'ta asker eğlencesinde gençlerin birbirlerine sopa ve yumrukla saldırdığı kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da asker eğlencesinde gençler birbirine girdi - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı.

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İstanbul'da asker eğlencesinde gençler birbirine girdi - Resim: 2

İddiaya göre, arkadaşlarının asker eğlencesine katılan gençler arasında tartışma çıktı.

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İstanbul'da asker eğlencesinde gençler birbirine girdi - Resim: 3

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine sopa ve yumrukla saldırdı.

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İstanbul'da asker eğlencesinde gençler birbirine girdi - Resim: 4

Polisin olay yerine gelmesiyle taraflar dağıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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