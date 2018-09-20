İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi
Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ-DER) tarafından düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.
Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ-DER) tarafından düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.
Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1379'uncu yıl dönümü nedeniyle Halkalı Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde"Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.
Tören nedeniyle, kültür merkezi ve çevresine çıkan yollar kapatıldı. Buralarda sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.