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  3. 20 Eylül 2018 16:17

İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ-DER) tarafından düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİ-DER) tarafından düzenlenen "Evrensel Aşura Matem Merasimi" Halkalı'da bulunan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleşti.

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İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 71 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin 1379'uncu yıl dönümü nedeniyle Halkalı Yahya Kemal Kültür Merkezi'nde"Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi.

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İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

Tören nedeniyle, kültür merkezi ve çevresine çıkan yollar kapatıldı. Buralarda sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemleri alındı.

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İstanbul'da Aşura matemi böyle görüntülendi

3 ayrı koldan tören alanına girenler 3 ayrı polis arama noktasından geçti.

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