  4. İstanbul'da AVM otoparkında silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'nin otoparkında oto yıkamacıya maske takarak gelen mosotikletteki iki kişi silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Olay, saat 12.30 sıralarında Zafer Mahallesi’ndeki bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, oto yıkamacıya silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çalışanlardan A.H. isimli bir kişi yaralandı. Şüpheliler aynı motosikletle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın ardından polise ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Polis yaptığı ilk çalışmada olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını belirledi. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

'ŞARJÖRÜ BOŞALTTI'

Olayı gören Ahmet U., “Arabayla yanaştım buraya tam çıkıyordum şarjörü boşalttı. Baktım orada koşmalar oldu. Sonra motorla kaçtılar. Ambulans geldi, yaralıyı aldı götürdü" dedi. (DHA)

