İstanbul'da AVM otoparkında silahlı saldırı

Olay, saat 12.30 sıralarında Zafer Mahallesi’ndeki bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, oto yıkamacıya silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu çalışanlardan A.H. isimli bir kişi yaralandı. Şüpheliler aynı motosikletle olay yerinden kaçarak uzaklaştı.