İstanbul'da AVM savaş alanına döndü: İki ayrı kavga kamerada
İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de biri bıçaklı iki ayrı kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kaynak: DHA
Esenyurt'ta AVM'deki restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı.
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Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler birbirine tekme tokat saldırdı.
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Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.
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Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.
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