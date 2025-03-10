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İstanbul'da AVM savaş alanına döndü: İki ayrı kavga kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir AVM'de biri bıçaklı iki ayrı kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da AVM savaş alanına döndü: İki ayrı kavga kamerada - Resim: 1

Esenyurt'ta AVM'deki restoranda 8 Mart'ta iki grup arasında tartışma çıktı. 

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İstanbul'da AVM savaş alanına döndü: İki ayrı kavga kamerada - Resim: 2

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gruptakiler birbirine tekme tokat saldırdı. 

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İstanbul'da AVM savaş alanına döndü: İki ayrı kavga kamerada - Resim: 3

Güvenlik görevlileri tarafları ayırmakta zorlandı.

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İstanbul'da AVM savaş alanına döndü: İki ayrı kavga kamerada - Resim: 4

Yine aynı AVM'de dün akşam saatlerinde de bıçaklı kavga çıktı. Yine gençlerden oluşan iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. 

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