İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada
İstanbul Maltepe'de bulunan bir alışveriş merkezinde müşteri ile garson arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, akşam saatlerinde Maltepe’deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir işletmede müşteri ile garson arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine müşteri, garsona saldırdı. Kavga sırasında işletme çalışanları araya girerek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı.
Yaşanan arbede sırasında müşteri, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilerek olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.
Yaşananlar, alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
