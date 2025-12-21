  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada

İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada

İstanbul Maltepe'de bulunan bir alışveriş merkezinde müşteri ile garson arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada - Resim: 1

Olay, akşam saatlerinde Maltepe’deki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezi içerisinde bulunan bir işletmede müşteri ile garson arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

1 / 5
İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada - Resim: 2

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine müşteri, garsona saldırdı. Kavga sırasında işletme çalışanları araya girerek saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. 

2 / 5
İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada - Resim: 3

Yaşanan arbede sırasında müşteri, çalışanlar tarafından etkisiz hale getirilerek olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

3 / 5
İstanbul'da AVM'de müşteri-garson kavgası kamerada - Resim: 4

Yaşananlar, alışveriş merkezinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

4 / 5