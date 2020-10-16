İstanbul'da ayı avı! Karadan havadan her yerde aranıyor

“VATANDAŞLARIMIZIN KORKACAK BİR ŞEYİ YOK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcı Ömer Kazancı, vatandaşların korkmasını gerektiren bir durum olmadığını belirterek, “Yaklaşık 1 hafta önce bölgemizde, vatandaşlarımızın görüntüsünü aldığı bir yaklaşık 6-7 aylık bir ayı yavrusu televizyon ekranlarına yansıdı. Bir haftadır zaten bölgede bir çalışma yapıyoruz. Derneklere de bilgi verdik. Bu bölgede zabıta ve veterinerler ekiplerimizle tarama yaptık'' açıklamasında bulundu.