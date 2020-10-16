İstanbul'da ayı avı! Karadan havadan her yerde aranıyor
İstanbul Büyükçekmece'de bir vatandaş tarafından görüntülenen yavru ayı ekipleri alarma geçirdi. Kemerdere Vadisi'nde geniş çaplı arama çalışması yapıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yavru bir boz ayı üniversite öğrencisi tarafından görüntülenmişti. Ayının görüntülenmesinin ardından Büyükçekmece Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Kemerdere Vadisi'nde görülen ayıyı bulmak için çalışma başlattı.
Bölgeye kurulan kapanların sonuç vermemesi üzerine belediye ekipleri bugün geniş bir alana dağılarak ayıyı arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına drone ile havadan destek verilirken, tedbir amaçlı uzun menzilli uyuşturucu tüfeği de hazırda bulunduruldu. Çalışmalar sonucunda yavru ayıya rastlanmadı. Ayıyı bulmak için başlatılan çalışmaların devam edeceği öğrenildi.
“VATANDAŞLARIMIZIN KORKACAK BİR ŞEYİ YOK"
Büyükçekmece Belediye Başkanı Yardımcı Ömer Kazancı, vatandaşların korkmasını gerektiren bir durum olmadığını belirterek, “Yaklaşık 1 hafta önce bölgemizde, vatandaşlarımızın görüntüsünü aldığı bir yaklaşık 6-7 aylık bir ayı yavrusu televizyon ekranlarına yansıdı. Bir haftadır zaten bölgede bir çalışma yapıyoruz. Derneklere de bilgi verdik. Bu bölgede zabıta ve veterinerler ekiplerimizle tarama yaptık'' açıklamasında bulundu.