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  3. 11 Ağustos 2019 11:25

İstanbul'da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere Mevkii'nde aynı yerde gerçekleşen iki kazada bir kişi öldü 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapandı.

İstanbul'da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde ilerleyen otomobil yön tabelasına çaptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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İstanbul'da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışma yaptığı sırada yolun daraldığını farkedemeyen iki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetlerini kaybetmesi sonucu ikinci kaza meydana geldi.

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İstanbul'da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Otomobiller yol kenarında park halindeki taksi, motosiklet ve yol temizleme çalışması için gelen belediye aracına da çarptı. İkinci kazada ise araçlardaki 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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İstanbul'da aynı yerde iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Saat 04.30 sıralarında kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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