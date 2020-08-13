SON DAKİKA
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE BUNA MAHKUM DEĞİLDİR - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ağustos 2020 10:00

İstanbul'da aynı yere 15 günde 3'üncü silahlı saldırı

Sancaktepe'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İstanbul'da aynı yere 15 günde 3'üncü silahlı saldırı

Olay, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan lokantaya gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı. 

1/ 10
İstanbul'da aynı yere 15 günde 3'üncü silahlı saldırı

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saçmalar lokantanın tabelasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. 

2/ 10
İstanbul'da aynı yere 15 günde 3'üncü silahlı saldırı

Polis ekipleri, lokanta çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı yaşanan noktada inceleme yaptı. 

3/ 10
İstanbul'da aynı yere 15 günde 3'üncü silahlı saldırı

Yerdeki boş fişekler incelenmek üzere delil olarak alındı.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM