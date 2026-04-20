İstanbul'da bahar havasına mola! Kuvvetli yağış ve soğuk hava geri dönüyor
İstanbul Valiliği, yarın akşam itibariyle megakentin yağışlı hava sistemi etkisi altına gireceğini duyurdu. Sıcaklıklıkların 6 derece azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği bildirildi.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerini paylaşarak İstanbulluları uyardı. Salı akşamı başlayacak olan yağışlı hava, hafta ortasında kent genelinde etkisini artırarak sıcaklıkları mevsim normallerinin altına çekecek.
Salı akşamı yağış geliyor
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirilmesine göre; İlimiz geneli yarın (Salı) akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına girecektir. Yağışların Çarşamba (22.04.2026) günü Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışlı sistemin Perşembe (23.04.2026) günü sabah saatlerinde ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir." denildi.
Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek
Valilik açıklamasında, ''Sıcaklıkların; Çarşamba (22.04.2026) günü mevsim normallerinin 4 ila 6°C altına düşeceği, Cuma (24.04.2026) günü tekrar mevsim normallerine yükselmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
Baca zehirlenmesi riski
Valilik ayrıca bu akşam ve gece saatlerinde rüzgarın güneyli yönlerden eseceğine dikkat çekti. Lodosun etkisiyle oluşabilecek soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların son derece tedbirli ve dikkatli olması istendi.