İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp
İstanbul'da Şile Limanı'nda bir balıkçı teknesi battı. Batan balıkçı teknesinde bulunan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne denize açıldıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayazma Plajı açıklarında battı.
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Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı.
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Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Ayrıca bazı balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik ekiplerine destek olmak için arama çalışmalarına katıldı.
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Yalçın'ın kaybolduğunu duyan yakınları da olay yerine geldi. Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.
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