  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp

İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp

İstanbul'da Şile Limanı'nda bir balıkçı teknesi battı. Batan balıkçı teknesinde bulunan bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA
İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp - Resim: 1

Olay, sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne denize açıldıktan bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle Ayazma Plajı açıklarında battı.

1 / 4
İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp - Resim: 2

Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı.

2 / 4
İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp - Resim: 3

Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Ayrıca bazı balıkçı tekneleri de Sahil Güvenlik ekiplerine destek olmak için arama çalışmalarına katıldı.

3 / 4
İstanbul'da balıkçı teknesi battı; bir kişi kayıp - Resim: 4

Yalçın'ın kaybolduğunu duyan yakınları da olay yerine geldi. Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

4 / 4