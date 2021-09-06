İstanbul'da balıkçı teknesi mayına takıldı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da balıkçı teknesinin ağına mayın takıldı.
Bakanlık, deniz mayınının Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenmek için SAS Komutanlığı/Riva götürüldüğünü söyledi.
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Bakanlık açıklamasının devamında, mayının kontrollü bir şekilde imha edildiğini söyledi.
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Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
İstanbul Boğazı’nda, balıkçı teknesinin ağına takılıp güverteye alınan deniz mayını, Sualtı Savunma (SAS) Timi tarafından incelenerek SAS Komutanlığı/Riva tahrip eğitim sahasında imha edildi.
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