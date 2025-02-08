İstanbul'da balıkçı teknesinde yangın

Yangın, saat 13.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Feneri İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iskelede bulunan 30 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman nedeniyle teknede bulunan 2 balıkçı çalışan ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.