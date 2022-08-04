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  4. İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde can pazarı

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yaşlı bakımevinin çatısındaki yangın hızla yayıldı. 100'dan fazla kişi tahliye edildi.

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği - Resim: 1

İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği - Resim: 2

Alevler hızla yayılarak çatının tamamını sardı. 

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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği - Resim: 4

Yaşlı bakımevi kısmında çıktığı belirtilen yangın devam ederken hastaların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı hastalar tekerlekli sandalyede, bazıları da kucakta dışarı çıkarıldı.

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