İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın paniği
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı. Yaşlı bakımevinin çatısındaki yangın hızla yayıldı. 100'dan fazla kişi tahliye edildi.
İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde saat 12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler hızla yayılarak çatının tamamını sardı.
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İhbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleriyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaşlı bakımevi kısmında çıktığı belirtilen yangın devam ederken hastaların tahliyesi için çalışma başlatıldı. Bazı hastalar tekerlekli sandalyede, bazıları da kucakta dışarı çıkarıldı.
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