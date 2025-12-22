İstanbul'da banka önünde silahlı soygun girişimi

Yapılan incelemelerde, çatışma sırasında açılan ateş sonucu park halindeki bir araca kurşun isabet ettiği belirlendi. Ekipler, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan saldırganların kimliklerinin tespiti ve yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.