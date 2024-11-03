İstanbul'da barajlar yeniden alarm veriyor: İşte doluluk oranları
İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 31.15'e düştü.
Kaynak: Haber3.com
İstanbul'da yaz mevsiminin ardından sonbahar aylarının da yağışsız geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor.
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İSKİ verilerine göre, 3 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 31.15 seviyesine düştü.
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına geriledi. Doluluk oranı en düşük olan Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,1 olarak ölçüldü.
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İşte barajların doluluk oranı:
Alibey: Yüzde 6.1
Büyükçekmece: Yüzde 33.13
Darlık: Yüzde 33,02
Elmalı: Yüzde 52,45
Istrancalar: Yüzde 33,1
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