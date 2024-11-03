  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da susuzluk alarmı: Barajların doluluk oranı açıklandı

İstanbul'da barajlar yeniden alarm veriyor: İşte doluluk oranları

İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarında doluluk oranı yüzde 31.15'e düştü.

Kaynak: Haber3.com
İstanbul'da barajlar yeniden alarm veriyor: İşte doluluk oranları - Resim: 1

İstanbul'da yaz mevsiminin ardından sonbahar aylarının da yağışsız geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı düşmeye devam ediyor. 

 

1 / 5
İstanbul'da barajlar yeniden alarm veriyor: İşte doluluk oranları - Resim: 2

İSKİ verilerine göre, 3 Kasım itibariyle barajların doluluk oranı yüzde 31.15 seviyesine düştü. 

 

2 / 5
İstanbul'da barajlar yeniden alarm veriyor: İşte doluluk oranları - Resim: 3

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajdan 3'ünde doluluk oranı yüzde 10'un altına geriledi. Doluluk oranı en düşük olan Alibey Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6,1 olarak ölçüldü. 

 

3 / 5
İstanbul'da barajlar yeniden alarm veriyor: İşte doluluk oranları - Resim: 4

İşte barajların doluluk oranı: 

Alibey: Yüzde 6.1
Büyükçekmece: Yüzde 33.13
Darlık: Yüzde 33,02
Elmalı: Yüzde 52,45
Istrancalar: Yüzde 33,1

4 / 5