İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi
İstanbul'da beklenen sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağışın ardından cadde ve sokaklar suyla doldu. Eyüpsultan TEM Otoyolu’nda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çekmeköy Şile Otoyolu'nda İETT otobüsü devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından pazar günü için yapılan sağanak gece saatleri itibariyle başladı.
KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
İstanbul Valiliği tarafından su baskınlarına ve kuvvetli yağışa dikkat çekilerek sarı kodlu uyarı verilmişti. Gün içinde aralıklarla etkisini gösteren yağmur gece saatlerinde sağanak olarak şiddetini artırdı. Sağanak şeklinde ve gök gürültülü başlayan yağmur vatandaşları da zor durumda bıraktı.
Taksim'de vatandaşların yürümekte zorlandığı ve açık olan dükkanlara sığınmak zorunda kaldığı görüldü. Şiddetli yağmur araçlara da zorluk çıkardı. Sağanağın özellikle sabah ve öğlen saatlerinde etkisini artırarak göstermesi bekleniyor.
İETT OTOBÜSÜ DEVRİLDİ
Öte yandan etkili olan yağışla birlikte hasarlı kazalar meydana geldi. Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, bariyerlere çarparak devrildi. Otobüste yolcu bulunmadığı öğrenilirken, kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.