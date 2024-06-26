İstanbul'da ''beni zorla Kur'an kursuna gönderdi'' cinayeti
Zeytinburnu'nda yurtdışından gelen Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada cinayet zanlısı olarak yakalanan 28 yaşındaki bir kişi suçunu kabul ederek "beni zorla Kur'an kursuna gönderince, annem Çin'de hapse atıldı. Bu yüzden yaptım" dedi.
Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde, 21 Haziran 2024 tarihinde meydana gelen olayda, yurtdışından gelen Çin uyruklu H.N., eşinin yeğeni Y.Y.(18)'nin evine gitti. Eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğrayan H.N., darbedilerek öldürüldü.
H.N.'un üzerindeki paraları alan şüpheliler, evden ayrıldı. Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameralarına ulaştı. Görüntülerde, 3 şüphelinin apartmanın giriş kapısında buluşarak H.N.’un olduğu kata çıktıkları bir süre sonrada yüzlerini kapatarak kaçtıkları görüldü. Polis bu görüntüleri incelediğinde şüphelilerden birinin kolundaki dövme detayına odaklandı. Şüphelilerin kaçış güzergâhındaki diğer güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Şüphelilerden birinin darbedilerek öldürülen H.N.’un yeğeni olduğu belirlendi. Polis, şüpheli Y.Y.’yi gözaltına aldı. Y.Y., olayı itiraf ederken eniştesiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu söyledi. Eniştesinin kendisini zorla Kura'an kursuna gönderdiğini anlatan Y.Y., bunun duyulması üzerine annesinin Çin’de gözaltına alındığını ve hapse atıldığını belirtti. Olayı, bunun intikamını almak için yaptığını iddia etti.
Polis, sürdürdüğü operasyonda olaya karıştığı belirlenen B.A. (17), A.K. (17), M.K. (25), Ö.U. (19) ve A.A.(24)’ı Kağıthane’de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden 8 bin 300 dolar para ele geçirildi. Daha önceden çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin sorguları, Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı.