İstanbul'da ''beni zorla Kur'an kursuna gönderdi'' cinayeti

Şüphelilerden birinin darbedilerek öldürülen H.N.’un yeğeni olduğu belirlendi. Polis, şüpheli Y.Y.’yi gözaltına aldı. Y.Y., olayı itiraf ederken eniştesiyle aralarında geçmişten gelen bir husumet bulunduğunu söyledi. Eniştesinin kendisini zorla Kura'an kursuna gönderdiğini anlatan Y.Y., bunun duyulması üzerine annesinin Çin’de gözaltına alındığını ve hapse atıldığını belirtti. Olayı, bunun intikamını almak için yaptığını iddia etti.