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  3. 22 Mayıs 2020 15:29

İstanbul'da berberler gece mesailerini tamamladı

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yığılmaları önlemek amacıyla iki günlük gece 02.30'a kadar verilen çalışma izni sona erdi.

İstanbul'da berberler gece mesailerini tamamladı

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda şehirdeki berber, kuaför ve güzellik salonlarına gece 02.30'a kadar çalışma izni verilmişti.

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İstanbul'da berberler gece mesailerini tamamladı

Uygulamanın ikinci ve son gününde de bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar dükkanlara geldi.

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İstanbul'da berberler gece mesailerini tamamladı

Esnek saatler dolayısıyla birikmenin yaşanmadığı salonlar, yarın da saat 23.00'e kadar açık olacak.

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İstanbul'da berberler gece mesailerini tamamladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından berber, kuaför ve güzellik salonlarının çarşamba ve perşembe günleri gece saat 02.30'a, 22 Mayıs'ta ise 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebileceklerini açıklamıştı.

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