İstanbul'da bıçaklanan ünlü şefin oğlu 14 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İddiaya göre; İtalyan şef Andrea M.M ile çellist Y.A.'ın oğlu M.M., görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin ayırması sonucu grup dağılırken M.M. ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan M.M tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı.