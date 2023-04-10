İstanbul'da bin 500 yıllık yeraltı dehlizi bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'de bulunan binasının karşısında yer alan, 500 yıllık Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında yürüttüğü kazıda toprak altından bin 500 yıllık yeraltı dehlizi bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'de bulunan binasının karşısında yer alan, 500 yıllık Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarında yürüttüğü kazıda toprak altından bin 500 yıllık yeraltı dehlizi bulundu. Ortaya çıkarılan dehliz hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "İstanbul'da deprem hafızasını görmek istediğiniz zaman bu yapı tam bir örnek. Deprem alanında uzmanlaşan inşaat mühendislerimiz ve bilimsel danışmanlarımız var. Çalışma sonucunda buradaki bütün deprem hafızasına ilişkin raporumuzu dünyaya ve kamuoyuna paylaşacağız" dedi.
Saraçhane Arkeoloji Parkı içinde yer alan, Ayasofya’dan da önce inşa edilmiş yaklaşık bin 500 yıllık Polyeuktos Kilisesi alanında arkeoloji kazıları sürüyor.
DHA'nın haberine göre Aziz Polyeuktos'a adandığı için bu ismi alan kilise, 11. yüzyılda önce harap edildi, sonra da yağmalandı. Kilisenin kıymetli parçaları ve sütunları Venedik'e kaçırıldı. 1960'lı yıllarda alt geçit yapımı sırasında kiliseye ait bazı tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla birlikte Aziz Polyeuktos Kilisesi'nde kazı çalışması yapıldı. 5-6 yıl süren kazı çalışmasının ardından kilise eski haline terk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı İBB Miras ekiplerince Aziz Polyeuktos Kilisesi'nin bulunduğu Saraçhane Arkeoloji Parkı'nda 8 Haziran 2022 tarihinde kazı çalışması başlatıldı. Çalışmaların yürütüldüğü alanda Haşim İşçan Geçidi'ne 20 metre kadar yakın mesafede yeraltı dehlizi bulundu. İçerisinde mozaik ve taş kakmalar bulunan yeraltı dehlizinin, işlenmiş mermerlerle biçim verilmiş ve kabartmalarla bezenmiş yapı taşları da dikkat çekiyor. Yapının İstanbul'un deprem hafızasına örnek bir yeraltı dehlizi olduğunu vurgulayan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, çalışmaların tamamlandığını belirterek 1 ay sonra Saraçhane Arkeoloji Parkı'nın açılacağını duyurdu. Yeraltı dehlizinin deprem hafızasına ilişkin raporu da kamuoyuyla paylaşılacak.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 1500 yıllık dehlizin İstanbul'un deprem hafızası olduğunu belirterek, "Şu Polieuktos Kilisesi kalıntıları içerisindeyiz. Burası kent içi arkeoloji için çok önemli bir yer. Tam olarak 524 yılında yapılmış bir alan. Burası Arkeopark olarak çalıştığımız bir alan ve 10 ay içerisinde, metruk, kimsesizlerin kaldığı, her türlü suç ve kriminal ilişkinin oluştuğu alandan turizm alanına dönüşecek bir projedeyiz. Bütünüyle dünyada mimari stilin ilk örneği olan Polieuktos Kilisesi'nin kalıntılarını çıkardık. Tamamladık, 1 ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Eş zamanlı kazıları insanlar gezerken yapacağız. Hem 'Arkeoloji nedir?' hem de tarihi yapının anlamını anlatma şansımız olacak. Daha da önemlisi bin 500 yıllık dehlizi görebilmemizin sırrı nedir? Şu an deprem ile mücadele eden İstanbul'un başından onlarca deprem geçti bu bin 500 yılda. Şu an içinde gördüğümüz bu yapı bütün depremlerden sapasağlam çıkmayı başarmış. Bunun sırrını ve bilgisini Türkiye öğrenmek durumunda." diye konuştu.