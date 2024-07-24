İstanbul'da binalar dökülüyor: Yüzlerce kişinin yaşadığı sitede korkutan görüntüler
İstanbul Bahçelievler'de, 30 yıllık 104 daireli sitede binaların cephesinde çatlak, zemininde ise boşluk oluştu.
Bahçelievler’de bulunan 4 bloklu 30 yıllık bir sitenin tehlikeli görüntüsü dikkat çekti. Yüzlerce kişinin yaşadığı 104 daireli blokların dış cephelerinde derin çatlaklar, zemin kısmında kayma ve boşluklar olduğu; bazı noktalarda ise küçük çaplı çökmelerle enkaz görüntüsünü andıran beton yığınları oluştuğu görüldü.
Binalardaki bazı noktaların gözle görülebilir şekilde eğimli duruşu, bazı noktalardaki balkonların ise demir destekler yardımıyla ayakta durması göze çarptı. Binalardaki kopmuş ve çatlamış bölümlerin içinde ise paslanmış demir malzemeler ve kolayca parçalanabilen bir beton yapısı olduğu görüldü.
Maddi sıkıntılar ve geçmiş dönemde ev sahiplerinin tamamının dönüşüm konusunda anlaşamaması gibi sebeplerle bu zamana kadar kentsel dönüşüm süreci başlatılamamış sitenin sakinleri bir müteahhit ile halen görüşme halinde olduklarını belirtti.
KİRALAR 10-15 BİN LİRA ARASINDA
Site sakinleri; dış çatlakları ve görünümüne rağmen binada kiraların 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiğini aktardı. Geniş bir alanda yer alan ve çevresinde de birçok apartman bulunan sitenin orta bahçesindeki koridorun ise diğer çevre sakinleri tarafından da sokak benzeri geçiş rotası olarak kullanıldığı görüldü. Site sakinlerinin bir kısmı, maddi sıkıntılar ve kira fiyatlarından dolayı müteahhitle anlaşma yapılması halinde de bina yıkılana kadar sitede yaşamayı sürdüreceklerini ifade etti.