İstanbul'da binalar karbon elyafla güçlendirilecek! İşte hayat kurtaran o yöntem
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Olası İstanbul depremiyle ilgili alınacak önlemleri açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, binaların karbon elyaf yöntemiyle güçlendirileceğini söyledi. Peki karbon elyaf güçlendirme nedir, binalara nasıl uygulanıyor? İşte merak edilenler...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler megakent İstanbul'a çevrildi. Uzmanlar riskli binaların biran evvel yıkılması çağrısında bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Olası İstanbul depremine yönelik alınacak tedbirlerle ilgili konuşan İmamoğlu, "Kaybedilen 25 yıl için içimiz yanıyor. Daha fazla beklemek ölüme davetiye çıkarmak demektir. O yüzden bir an önce karbon elyaf yöntemini İstanbulluların hizmetine sunacağız. Bunun için karbon elyafla güçlendirilecek binaların maliyeti için vatandaşa destek vereceğiz. Güçlendirme bedelini belediye olarak biz ödeyeceğiz, İstanbullular da bunu 3 yıla yayılan taksitlerle geri ödeyecekler. Böylelikle dayanıksız binaların en azından ayakta kalmasını ve ölüm riskinin azalmasını sağlayacağız" dedi.
KARBON ELYAF YÖNTEMİ NEDİR, NASIL UYGULANIYOR?
CFRP yada FRP olarak bilinen 'Carbon Fiber Reinforced Polymers'; betonarme, yığma, ve ahşap yapı elemanları için dışarıdan uygulamalı güçlendirme sistemidir. Sistem elemanları, karbon lifli dokuma ve epoksi esaslı doyurma reçinesi olarak sayılabir.Betonarme, yığma ve ahşap yapı elemanları için dışarıdan uygulamalı güçlendirme sistemidir.
Sistem elemanları : karbon lifli dokuma ve epoksi esaslı doyurma reçinesi olarak sayılabilir. Uygulandıkları yapıda ve yapı elemanında ise yük taşıma kapasitesini arttırma, eğilme dayanımını arttırma durabiliteyi geliştirme, dinamik yüklerden gelen yorulma direncini güçlendirme gibi olanaklar sağlanmaktadır. Hafif ve esnek bir malzeme olmasından dolayı yapıda ölü yük artışına sebep olmaz.