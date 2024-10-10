İstanbul'da binanın bodrumunda ele geçirilen silahlar şoke etti

Denizköşkler Mahallesi'nde Hasan Çelebi Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir binanın bodrum katında temizlik yapılması çin 2 kişi kullanılmayan malzemeleri dışarı çıkardı. Bodrumdan çıkarılan 2 çuval ise yakındaki bir dükkana götürülerek içinde ne olduğuna bakıldı.